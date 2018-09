Tuchel tue l'idée d'une hiérarchie chez les gardiens : "L'arrivée de Buffon a changé la situation"

262 vues | 01:25

LIGUE 1 - Interrogé sur la concurrence au poste de gardien de but entre Alphonse Areola et Gianluigi Buffon, jeudi, à la veille de PSG-Saint-Etienne, Thomas Tuchel a expliqué qu'il n'y avait plus de hiérarchie claire dans la cage parisienne pour cette saison. L'arrivée de Gianluigi Buffon a changé la donne selon lui.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*