Molina : "Le seul agent que Neymar appelle 'brother', c'est Pini Zahavi"

LIGUE 1 - Auteur d'une enquête sur la face cachée du football (La Mano Negra, Hugo Doc), le journaliste Romain Molina a été marqué par la personnalité et l'influence de l'agent israélien, Pini Zahavi. Un homme sans qui Joan Laporta ne serait jamais devenu le président du Barça, Abramovich n'aurait pas acheté Chelsea et Neymar n'aurait pas signé au PSG. (Réalisation : Pierrick de Morel)



