VIDEO - Ligue 1 - Guérin : "Lille et Saint-Étienne seront sur le podium à la 38e journée"

LIGUE 1 - Pour notre consultant Vincent Guérin, la présence de Lille et Saint-Étienne sur le podium de notre championnat sont logiques, et la tendance pourrait se confirmer jusqu'à la dernière journée. (Réalisation : Pierrick de Morel, Alicia Roux)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



