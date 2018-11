VIDEO - Ligue 1 - Devise mythique et initiales : le logo de l'OM, c'est l'héritage de son fondateur

23 476 vues | 02:26

LIGUE 1 - Il est connu dans tous les coins de France, mais connaissez-vous l'origine de l'étoile, des lettres entrelacées et surtout du devise mythique qui composent le logo de l'Olympique de Marseille ? On vous explique tout ça en vidéo. (Réalisation : Glenn Ceillier, Quentin Guichard, Pierrick de Morel)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*