VIDEO - Ligue 1 - Au Parc, Ben Arfa est plus dangereux dans la peau du visiteur

602 vues | 01:07

LIGUE 1 - Si les deux saisons d'Hatem Ben Arfa au PSG ne rentreront pas dans l'histoire du club parisien, ses venues au Parc des Princes avec l'OL ou l'OM sont en revanche bien plus mémorables. Et si l'attaquant était surtout dangereux au Parc des Princes quand il portait un autre maillot que celui de Paris ? (Réalisation : Pierrick de Morel)



