La cellule recrutement de l'OL est-elle la meilleure de France ? Hutteau décrypte

LIGUE 1 - Cette semaine, notre consultant et agent Christophe Hutteau analyse le mode de fonctionnement de la cellule recrutement de l'Olympique lyonnais. Des investissements réfléchis, des prises de risques limités et des résultats probants. Et si l'OL était le modèle à suivre ? (Réalisation : Pierrick de Morel)



