Guérin : "Lopes fait partie du gratin mais n'est pas le meilleur gardien de L1"

LIGUE 1 - Epineuse question qu'est la hiérarchie des gardiens de but dans le championnat de France. Brillant de mille feux avec l'OL en Ligue des champions, Anthony Lopes pourrait avoir une bonne place dans le classement des gardiens les plus talentueux de Ligue 1. Pour notre consultant Vincent Guérin, le gardien des Gones est dans le Top 5, sans être le premier. (Réal: Sébastien Petit)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



