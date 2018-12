Derrien: "Un arbitre qui chambre fait partie du jeu, arrêtons de les aseptiser!"

29 vues | 03:25

LIGUE 1 - En marge de Saint-Etienne-Nantes, Diego Carlos a accusé l'arbitre Jérôme Brisard de l'avoir chambré pendant le match. Ce que ce dernier a démenti. Pour Bruno Derrien, ancien arbitre international et consultant pour Eurosport, les petits mots entre joueurs et arbitres sont courants, mais doivent rester sobres avant tout, sous peine de faire dégénérer une partie. (Réalisation: S.Petit)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*