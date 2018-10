Derrien sur la faute de Strootman sur Marquinhos : "Le recours à la vidéo était impossible"

21 836 vues | 03:42

L1 - Dans une fin de match tendue entre l'OM et le PSG, lors de la 11e journée, l'arbitre de la rencontre Benoît Bastien a sanctionné très vite une obstruction de Kevin Strootman sur Marquinhos, alors que celle-ci n'avait pas lieu d'être. Un coup de sifflet un peu trop hâtif, selon notre consultant Bruno Derrien, qui a entraîné confusion et incompréhension côté OM. (Réalisation: M.Mosnier/S.Petit)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*