Derrien : "Si Thauvin est exclu pour son geste, Niang doit l'être aussi"

LIGUE 1 - Suite à la décision très controversée de M. Abed de ne pas exclure Mbaye Niang suite à son énorme tâcle sur Thilo Kehrer lors de PSG-Rennes dimanche, notre consultant Bruno Derrien appelle à davantage de cohérence et de communication de la part des arbitres. Ceci afin d'expliquer leur décision tout de suite après une rencontre et de faire leur mea culpa plus rapidement si besoin est.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



