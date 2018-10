Ocampos gêne-t-il Samba sur l'ouverture du score marseillaise ?

VIDEO - Derrien: "Ocampos est bien hors-jeu sur le but de Mitroglou, mais ne fait pas action de jeu"

739 vues | 01:09

LIGUE 1 - Notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien est revenu sur la décision de l'arbitre M.Millot d'accorder un but au Marseillais Mitrouglou face à Caen, alors qu'Ocampos était manifestement en position de hors-jeu sur l'action.



