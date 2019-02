Derrien : "Mbappé ne doit pas perdre ses nerfs, ça pourrait devenir une stratégie adverse"

44 707 vues | 03:52

LIGUE 1 - Bruno Derrien, ancien arbitre international et nouveau consultant pour Eurosport, revient pour nous sur le match animé entre Nîmes et le PSG, samedi. Comment diriger ce type de matches toujours particulier ? Fallait-il expulser Kylian Mbappé ? Ses réponses. (Réalisation: Maxime Dupuis et Sébastien Petit)



