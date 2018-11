Derrien après Monaco-PSG : "Le VAR a évité les polémiques, pas le malaise avec l'arbitre assistant"

5 979 vues | 05:21

LIGUE 1 - Dimanche, l'arbitre assistant Guillaume Debard a passé une soirée difficile au stade louis-II lors du match entre Monaco et Paris en match décalé de la 13e journée : avec trois boulettes sur trois buts parisiens et trois interventions du VAR pour rectifier ses erreurs de jugement sur des positions de hors-jeu. Bruno Derrien décrypte pour nous ces moments difficiles à passer.



