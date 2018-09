Derrien : "Aucun Marseillais n'a contesté le penalty, les joueurs acceptent la VAR"

21 436 vues | 03:45

LIGUE 1 - Bruno Derrien, ancien arbitre international et nouveau consultant pour Eurosport, revient pour nous sur le match entre Lyon et Marseille, dimanche. Pour une fois, les débats ont été corrects. Et la VAR n'y est pas pour rien, juge Bruno Derrien. (Réalisation : Maxime Dupuis, Pierrick de Morel et François-Xavier Rallet).



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



