De l’affaire de la PlayStation au "vomi" Fiorèse : Coach Vahid, un personnage qui détonne

2 277 vues | 01:38

LIGUE 1 - On l'avait quitté un soir de février 2005, limogé par le PSG. Depuis, il a parcouru la planète, entre clubs étrangers et sélections nationales. Mais c'est lui que Waldemar Kita a choisi pour relancer Nantes après un début de saison raté. Coach Vahid et de retour en France, précédé par sa légende de joueur et d'entraîneur. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*