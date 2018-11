Combien vaut Pépé et quelles destinations peut-il viser ? Hutteau décrypte

2 237 vues | 03:30

Notre consultant et agent de joueurs, Christophe Hutteau, se penche sur le cas de Nicolas Pépé. Le Lillois de 23 ans fait tourner beaucoup de têtes mais combien vaut-il aujourd'hui et où peut-il être transféré si le LOSC est vendeur ? (Réalisation : Pierrick de Morel et François-Xavier Rallet)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*