Pourquoi Mendy aurait dû être exclu face à Caen

2 034 vues | 03:30

LIGUE 1 - Le match entre Caen et Lyon a donné lieu à une polémique autour de Ferland Mendy, qui n'a pas été exclu par l'arbitre de la rencontre Johan Hamel, suite à une faute entraînant un penalty. Pour notre consultant et ancien arbitre international, le joueur lyonnais aurait dû recevoir un 2e carton jaune synonyme d'expulsion.



