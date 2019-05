Thauvin régulier, Dupé dernier de la classe, Roux et Payet muets : les stats avant la 38e journée

VIDEO - Bonne série de Thauvin, mauvaises de Roux et Payet : les stats avant la 38e journée de L1

Florian Thauvin, Nicolas Pépé et Moussa Dembélé en verve ; Nolan Roux, Maxime Dupé et Dimitri Payet dans le dur : voici en statistiques l’état de forme des acteurs de la Ligue 1, avant la 38e journée.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



