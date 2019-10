VIDÉO - Puel va-t-il sauver les Verts et enfoncer l’OL ? On en a parlé dans le FC Stream Team

274 vues | 39:15

FC STREAM TEAM - Claude Puel a été officiellement intronisé au poste d'entraîneur de Saint-Etienne ce vendredi. Le technicien français parviendra-t-il à remettre les Verts sur de bons rails, et ce dès le derby prévu face à Lyon dimanche (21h) ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier en ont débattu avec vous à 17h.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



