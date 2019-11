Thiago Silva fait-il toujours partie du top 10 des meilleurs défenseurs du monde ?

651 vues | 03:39

FC STREAM TEAM - Alors que le SPG n'a toujours pas décidé s'il devait le prolonger ou non, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont demandés si Thiago Silva faisait partie des références à son poste. Et ils ne sont pas d'accord.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



