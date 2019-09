Paredes, Ben Arfa, Jesé : Quelle est la pire recrue de l’histoire de QSI ?

5 172 vues | 06:52

LIGUE 1 – De Paredes à Ben Arfa, de Diarra à Jesé, quelle est le plus gros crash du PSG sur le marché des transferts ? Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont tenté de répondre à la question.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*