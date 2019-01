Pourquoi il faut supprimer le mercato hivernal : L'illustration par le cas Sala

619 vues | 05:53

STREAM TEAM FC – Emiliano Sala va quitter Nantes pour Cardiff cet hiver. Le FC Nantes va céder devant les moyens financiers du club de Premier League. Certes, le club des bords de l'Erdre va renflouer ses caisses mais perd un joueur majeur. Dommageable, sportivement parlant. Maxime Dupuis et Martin Mosnier se sont penchés sur ce cas d'école et livrent leur vision du mercato.



