L’OM doit retrouver de l’allant ? Voici la solution miracle

FC STREAM TEAM - Pour nos journalistes Cyril Morin et Martin Mosnier, Marseille doit changer de système pour maximiser son potentiel et mettre dans les meilleures positions Dimitri Payet et Valère Germain.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



