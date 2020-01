Lyon, centre de post-formation des grands d'Europe

VIDÉO - Lyon, plus grand centre de post-formation des grands d'Europe

313 vues | 02:26

FC STREAM TEAM - Alors que Lucas Tousart quittera l'OL en juin, les Gones ont toujours un coup d'avance et un vivier inépuisable. Ce qui lui permet d'être le pourvoyeur des plus grands clubs d'Europe.



