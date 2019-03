VIDÉO - Ligue 1 - OM - Rudi Garcia : "Certains n'apprennent pas, on a vécu la même chose la saison dernière"

LIGUE 1 - L'Olympique de Marseille a de nouveau perdu le Classique contre le Paris Saint-Germain dimanche (3-1). En conférence de presse, Rudi Garcia a regretté que ses joueurs aient pris un but à la fin de la première mi-temps, et qu'ils n'aient pas su tenir le match nul en deuxième mi-temps.



