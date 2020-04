L'OM pense à une baisse des salaires sans report ? Qu'il assume d'abord ses erreurs

965 vues | 04:33

FC STREAM TEAM - Alors que L'Equipe annonce que Marseille, Saint-Etienne et Bordeaux militent pour une baisse sèche et sans report des gros salaires de leurs effectifs pour surmonter la crise. Mais, pour nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis, ces trois clubs ne doivent pas fuir leurs responsabilités.



