L'OM doit-il licencier Garcia ? L'intégrale du FC Stream Team

FC STREAM TEAM - Marseille - Monaco, c'est le grand rendez-vous du week-end en Ligue 1. A l'occasion de cette affiche entre deux clubs malades, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier ont évoqué le cas des entraîneurs Thierry Henry et Rudi Garcia. Mais aussi parlé de Nasri, le grand revenant de 2019.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



