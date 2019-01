"En vendant Kamano, Bordeaux se prive de son meilleur joueur"

387 vues | 03:03

STREAM TEAM FC - Dans le FC Stream Team de vendredi, Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur Emiliano Sala mais aussi sur le cas François Kamano, qui pourrait quitter Bordeaux et est au frais depuis la reprise. Une situation délicate et problématique.



