VIDÉO - En snobant Cavani, Tuchel prend un risque énorme et on vous explique pourquoi

2 942 vues | 04:02

FC STREAM TEAM - Pour nos journalistes Maxime Dupuis et Martin, Thomas Tuchel prend le risque de se couper d'Edinson Cavani en le faisant aussi peu jouer. Or, l'Uruguayen pourrait être précieux dans les semaines qui viennent. Explications.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*