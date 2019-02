Avec ses propos, Depay est-il allé trop loin ?

vue | 06:32

FC STREAM TEAM - Memphis a refait une sortie dont il a le secret cette année, rappelant que Lyon n'était pas assez gros pour lui et ne jouait pas assez bien au football. Ce n'est pas la première fois que le Néerlandais fait une telle sortie. Est-ce celle de trop ? Cyril Morin et Maxime Dupuis en débattent.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



