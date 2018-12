Guérin : "La blessure de Neymar a libéré Mbappé"

4 581 vues | 00:55

LIGUE 1 - Pour notre consultant Vincent Guérin, la blessure de Neymar a permis à Kylian Mbappé d'être plus libre sur le terrain. Délivré du poids de jouer pour le Brésilien, l'attaquant français peut se concentrer sur son jeu, et être plus efficace. (Réalisation : Pierrick de Morel)



