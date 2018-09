Fallait-il faire jouer Léo Dubois face à son futur club ? Hutteau décrypte

29 279 vues | 03:55

LIGUE 1 - Samedi dernier, le capitaine nantais Léo Dubois a été aligné lors du déplacement à Lyon, club qu'il rejoindra l'été prochain et qui lutte toujours pour une place en Ligue des champions. Pour notre consultant et agent Christophe Hutteau, de tels enjeux auraient dû dissuader son entraîneur de faire jouer Dubois. (Réalisation : Martin Mosnier, Pierrick de Morel)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*