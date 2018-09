119 vues | 04:47

STREAM TEAM - Thomas Meunier estime que le PSG tire la L1 vers le haut. Nos journalistes Maxime Dupuis et Glenn Ceillier sont assez d'accord sur le sujet. Enfin pour un certain aspect…



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

