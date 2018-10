"Le meilleur service que Lyon peut rendre au PSG ? C'est de lui rentrer dedans"

411 vues | 03:43

STREAM TEAM – Avant le choc de L1 entre le PSG et Lyon, Maxime Dupuis et Glenn Ceillier estiment que Paris doit se servir de ce test en championnat pour grandir. Nos deux journalistes espèrent que l'OL va offrir un visage conquérant pour pousser Paris à afficher son potentiel.



