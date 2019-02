VIDEO - Harley-Davidson et Super Mario : Bengous débriefe la victoire de l'OM contre Amiens

966 vues | 03:39

Premier supporter de l'Olympique de Marseille, Bengous est un homme heureux. Et pour cause : le club phocéen a enchaîné samedi une troisième victoire à l'occasion de la réception d'Amiens (2-0) en Ligue 1. Place à un débrief festif marqué par une entrée de choix : en Harley-Davidson s'il vous plaît.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



