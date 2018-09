VIDEO - Comment le PSG et Ben Arfa en sont arrivés au point de non-retour ? Hutteau décrypte

34 856 vues | 03:57

LIGUE 1 - Pour notre consultant et agent Christophe Hutteau, la situation d'Hatem Ben Arfa est le fruit d'une guerre d'egos entre le club et son attaquant. Un conflit lié à la personnalité d'un joueur aussi attachant que difficile à gérer. (Réalisation : Maxime Dupuis, Pierrick de Morel)



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*