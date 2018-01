"Avec Lassana Diarra, le PSG ne prend pas de risque"

856 vues | 01:29

STREAM TEAM - Lassana Diarra pourrait rejoindre le PSG cet hiver. Si l'on ne sait plus trop où il en est footballistiquement parlant, Paris ne prendrait pas un gros risque en le recrutant, jugent Maxime Dupuis et Martin Mosnier.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi Monaco et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*