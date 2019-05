Qui reste ? Qui doit aller se balader ? Le conseil de classe de l'OM de Bengous avec Mamadou Niang

vue | 16:31

LIGUE 1 - C'est la fin de saison. Bengous tire le (triste) bilan de la saison de l'OM et décide qui doit rester au club et qui doit partir.



Vingt sur la ligne de départ. Dix-neuf à espérer détrôner le roi PSG et le priver du titre de champion de France. Qui sera le nouveau champion ?



Buts en 3D, interviews, insolites : Toute l'actualité de la Ligue 1 en vidéo sur Eurosport.fr

Eurosport uniquement avec CANAL*