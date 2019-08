Ligue 1: PSG - Neymar ne jouera pas contre Nîmes

5 vues | 00:30

Le PSG affronte Nîmes au Parc des Princes, ce dimanche, pour la reprise de la Ligue 1 et Neymar ne sera pas sur la feuille de match. "Neymar n’a pas fait une semaine complète d’entraînement", a expliqué Thomas Tuchel. L'entraîneur du PSG a annoncé que Cavani et Mbappé seraient titularisés en attaque. Concernant Neymar, Leonardo a confirmé que le PSG négociait un possible transfert.

