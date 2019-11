Villas-Boas : "C'est dommage qu'on doive toujours souffrir"

26 vues | 01:12

LIGUE 1 - André Villas-Boas est un perfectionniste. Heureux après la victoire de l'OM face à Lyon (2-1) dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1, le tacticien portugais a avoué avoir été anxieux jusqu'à la dernière seconde de la rencontre et aurait aimé un peu plus de maitrise de la part de son équipe - en deuxième mi-temps, en plus de la victoire.

