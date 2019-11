VIDEO - Valverde : "Dembélé doit s'endurcir par moments et être un génie à tous les matches"

LIGA - Ernesto Valverde a fixé le cap à Ousmane Dembélé avant d'affronter le Celta Vigo, samedi (20h00). Le coach du FC Barcelone demande à son attaquant de faire plus d'efforts défensifs et de montrer son talent plus souvent.

