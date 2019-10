VIDEO - "Ter Stegen et Messi cachent la misère du Barça"

285 vues | 02:18

FC STREAM TEAM – C'est un peu l'arbre qui cache la forêt en Catalogne. Marc-André ter Stegen et Lionel Messi sont régulièrement au rendez-vous ces dernières années. Les deux sont des piliers du Barça. Mais pour nos journalistes Martin Mosnier et Glenn Ceillier, leurs performances monstres ne doivent pas faire oublier le vrai niveau et les failles de cette équipe catalane.

Eurosport uniquement avec CANAL*