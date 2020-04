Griezmann transféré cet été ? C'est loin d'être absurde

558 vues | 04:26

FC STREAM TEAM – Vendredi, Martin Mosnier et Maxime Dupuis sont revenus sur le cas Griezmann et une rumeur qui l'enverrait au PSG l'été prochain. Ira-t-il ? Rien n'est moins sur mais son départ de Catalogne ne parait plus farfelu.

