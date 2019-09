VIDÉO - Griezmann et le Barça, pas si mal pour un début

1 020 vues | 02:34

FC STREAM TEAM - Trois matches et 2 buts marqués : voilà le bilan d'Antoine Griezmann en ce début de saison. Martin Mosnier et Maxime Dupuis sont revenus plus en détail sur son démarrage avec le FC Barcelone.

