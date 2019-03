"Ringardisé, Mourinho est la pire option possible pour le Real"

VIDEO - Real Madrid - Pourquoi Mourinho est la pire idée possible pour remplacer Solari

LIGA - Annoncé tout proche du Real Madrid pour remplacer Santiago Solari, José Mourinho pourrait retrouver un club et un effectif qu’il connait bien. Pourtant, dans le FC Stream Team, votre émission foot hebdomadaire, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont considéré que cette nomination serait la pire chose possible pour la Casa Blanca.

