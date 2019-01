Le Barça espère en faire son "nouveau Varane" : voici Todibo, la nouvelle recrue catalane

800 vues | 01:50

MERCATO - C'est la recrue surprise du Barça. Jean-Clair Todibo, 19 ans et 10 matches à son actif en Ligue 1, vient de signer au sein du club catalan qui a profité d'une brouille entre le jeune et son club pour emporter la mise. Du côté barcelonais, on espère la même réussite que celle d'un certain Raphaël Varane, arrivé tout jeune au Real et devenu un meuble. (Réalisation : Alicia Roux)

