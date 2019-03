Le niveau des meilleurs gardiens du monde a-t-il baissé ?

372 vues | 01:27

LIGA - Interrogés dans le FC Stream Team, votre émission foot tous les vendredis à 17h, sur la baisse de niveau possible du gratin européen au poste de gardien de but, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont estimé que le niveau semblait plutôt grimper mais que les personnalités actuelles incarnaient moins de valeur que par le passé.

