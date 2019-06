Fair-play financier : le Real peut-il faire le mercato le plus cher de l'histoire sans problème ?

VIDÉO - Le Real pourrait signer le mercato le plus cher de l'histoire sans être inquiété par le FPF

LIGA – Le Real Madrid est en route pour signer le mercato le plus cher de l'histoire. Déjà 303 millions de dépensés et, pourtant, la menace du fair play financier n'est pas si présente. Pourquoi ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis vous l'expliquent dans le FC Stream Team de la semaine.

