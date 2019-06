"Le double mercato", la lumineuse idée du Real Madrid

29 vues | 02:59

LIGA – Le Real a démarré son mercato sur les chapeaux de roue avec l'arrivée, notamment, d'Eden Hazard. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zinédine Zidane et la direction du club madrilène ne construisent pas une équipe pour 2019/2020 seulement. Mais bien plus tard. Martin Mosnier et Maxime Dupuis l'expliquent dans le FC Stream Team de la semaine.

