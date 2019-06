Hazard, Pogba, Mbappé : Le Real de rêve des socios aurait fière allure

397 vues | 02:43

LIGA – Entre la saison dernière et celle qui s'annonce, le Real Madrid a déjà bien changé avec l'arrivée d'Eden Hazard, notamment. Mais le socios madrilènes attendent plus. Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur l'évolution du onze du Real dans le FC Stream Team de la semaine.

